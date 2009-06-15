ЕБРР выделит Ивано-Франковску кредит на 11,7 млн. евро
Для модернизации теплоснабжения
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит коммунальному предприятию «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» кредит на сумму 11,7 млн. евро для модернизации системы теплоснабжения города.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.
Согласно сообщению, договор о предоставлении средств подписали директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК и городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.
Коммунальное предприятие «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» должно использовать данные средства на замену старых котлов и котельных на новые, которые будут работать на биомассе. В результате модернизации предприятие существенно сократит потребление природного газа и выбросы углерода в атмосферу.
Кроме того, Агентство международного развития Швеции (SIDA) предоставит Ивано-Франковску безвозвратную финансовую помощь в размере 50 млн. шведских крон.
По словам координатора программ SIDA Мирии ПЕТЕРСОН, эти средства правительство Швеции выделяет для того, чтобы сделать ссуду ЕБРР более доступной городу.
Директор ЕБРР в Украине А.КУУСВЕК отметил, что это пилотный проект в Украине, поскольку ЕБРР совместно с SIDA планирует финансировать ряд проектов по энергосбережению и в других украинских городах.