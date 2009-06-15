На реформирование ЖКХ нужно 23,5 млрд. грн.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы» предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд. грн. сроком на 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

По его словам, программа предусматривает софинансирование местной власти, а также инвесторов в проекты по реформированию ЖКХ.

«Если государство дает 10 гривен, инвестор должен дать не менее 7 гривен», – сказал он. А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что финансирование будет осуществляться и за счет введения специального режима налогообложения НДС по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, а средства госбюджета будут направляться на финансирование пилотных проектов в сфере ЖКХ.

По словам министра, основная цель программы – выйти на конец 2014 года «со стопроцентными тарифами с покрытием себестоимости коммунальных предприятий».

Он также добавил, что экономически обоснованные тарифы, которые планируется ввести до конца 2014 года, будут включать уменьшенные нормативы потерь воды и тепла предприятиями теплокоммунэнерго.

А.КУЧЕРЕНКО пояснил, что программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства предусматривает возобновление более жесткого контроля со стороны государства за соблюдением лицензионных условий компаний, которые занимаются транспортировкой и поставкой тела и воды. Также в программе говориться о необходимости создания специальной регулирующей комиссии для контроля за деятельностью предприятий-монополистов в сфере ЖКХ. Кроме того, программа предусматривает принятие ряда законов, в частности, закона о питьевой воде и питьевом водоснабжении, о централизованном теплоснабжении, об энергетической эффективности зданий, об особенностях передачи в концессию и аренду предприятий водоснабжения, о создании обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как сообщал УНИАН, 11 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».

4 февраля т.г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».

Программой предусматривается формирование цивилизованного рынка жилья и его обслуживание, установление недискриминационных экономических отношений между субъектами рынка и государством.

На реализацию этой программы необходимо 4,05 млрд. грн. из государственного бюджета.