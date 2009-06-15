3,2 млрд. грн. на развитие ЖКХ в малых городах

Программа реформирования ЖКХ предусматривает 3,2 млрд. грн. на развитие отрасли в малых городах - Попов

Киев. 15 июня. УНИАН. Общегосударственная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы предусматривает финансирование в размере около 3,2 млрд. грн. из государственного бюджета в течение пяти лет на развитие отрасли в малых городах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ.

По его словам, 3,2 млрд. грн. в течение пяти лет будет направлено на решение проблем благоустройства и развитие жилищно-коммунального хозяйства в малых городах Украины.

А.ПОПОВ уточнил, что речь идет исключительно о районных центрах и других малых населенных пунктах (их около 500) в Украине.

«Это не значит, что эти города не могут принимать участия в получении средств от других направлений. Мы хотели акцентировать на них внимание, потому что именно в бюджетах этих городов вообще нет денег на какие бы то ни было преобразования», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы» предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд. грн. сроком на 5 лет – на 2009-2014 годы.

Справка УНИАН. 11 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».