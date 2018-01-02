Распродажа продолжится: СМИ рассказали, что будет с рынком недвижимости в 2018 году

В Киеве продолжает дешеветь жилье. За прошлый год цены упали в среднем на 10-15% и, судя по всему, в 2018 году распродажа продолжится.

По каким ценам будут распродавать квартиры, в чем секрет технологий, позволяющих застройщикам зарабатывать даже на падающем рынке, и чем эти схемы грозят потенциальным покупателям жилья, узнавала "Страна".

"На рынке наблюдается явное перепроизводство - платежеспособный спрос низкий, а предложение постоянно растет", - говорит аналитик компании SV Development Костецкий.

Эта тенденция еще пару лет назад позволила экспертам заявить, что на строительном рынке надувается "мыльный пузырь". То есть когда строительство финансируется по принципу пирамиды - дома с нераспроданными квартирами достраивают за счет начала строительства новых домов, под которое собирают деньги с людей.

"Все мы понимаем, почему продавались смарт-квартиры. Банки разорялись, всем в качестве компенсации выдавали по 200 тысяч гривен. Многие бывшие вкладчики вкладывали эти деньги в недвижимость. Таким образом, с 2014 года количество покупаемого дешевого жилья росло", - отметил Костецкий.

Но массовый банкопад в Украине почти закончился, а украинцы снова понесли свои сбережения на депозиты. В квартиры же вкладывают все меньше: растущая коммуналка не позволяет хорошо зарабатывать на сдаче жилья в аренду.

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Так что угроза того, что "пузырь лопнет", не только не исчезла, но и становится вполне реальной если не в этом, то в следующем году, считают эксперты.

По данным SV Development, сейчас в некоторых уже сданных в эксплуатацию новостройках непроданными остаются до 70% квартир. Поэтому единственное, что может заставить покупателя вкладывать деньги в котлован - это супернизкая цена. Несмотря на рост курса доллара (и связанное с ним повышение цен на материалы), в 2018 году эксперты не ожидают подорожания недвижимости.

"Но и большая распродажа под вопросом. В столице много старого жилья, владельцы которого давно мечтают поменять его на новостройки. Поэтому как только цена на новые квартиры начнет еще больше падать, спрос тут же активизируется, а вместе с ним и увеличится предложение на вторичном рынке. Что, в свою очередь, снизит цены на "вторичке", а за ней и на "первичке", - отмечают эксперты.

Чтобы вырваться из этого замкнутого круга демпинга, застройки ищут другие способы повысить рентабельность своего бизнеса.

Кроме того, рынок постоянно находится в поиске технологий, которые позволили бы снизить себестоимость квадратного метра. Правда, пока эти "технологии" скорее можно назвать экономией на всем - компании массово используют дешевые и некачественные материалы, урезают квадратуру, увеличивают количество квартир на лестничной площадке и прочее.

По факту получается, что слепленный на скорую руку "новый дом" уже через несколько лет выглядит хуже, чем советские панельные многоэтажки, пережившие не один десяток лет.

Впрочем, покупать вторичку украинцы все равно не хотят. По словам экспертов, доля новостроек в структуре продаж жилья в Украине постоянно растет и уже превышает 50%.

Цены на хрущевки падают, и в 2018 году, по прогнозам, просядут еще как минимум на 10%. Такие же скидки будут вынуждены предлагать потенциальным покупателям и владельцы квартир в панельных домах. То есть, если сейчас вполне приличную двушку в спальном районе Киева реально купить за $30-35 тысяч, то к концу года ее стоимость упадет до $27-31,5 тысяч. Самые дешевые хрущевки могут упасть в цене до $10-14 тысяч, - прогнозируют эксперты.

Ситуация может измениться лишь с возобновлением банковского кредитования.