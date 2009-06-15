Программа реформирования ЖКХ позволит привлечь до 70 млрд. грн

Общегосударственная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы будет способствовать привлечению в отрасль 50-70 млрд. грн. (с учетом финансирования из госбюджета в размере 23,5 млрд. грн.) на протяжении ее действия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ.

По его словам, средства в размере 23,5 млрд. грн. – это доля государства. Для участия в проектах в рамках программы предусмотрено софинансирование со стороны Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров в размере не менее 70% от суммы средств, выделенных из госбюджета, со стороны городов республиканского, АРК и областного значения – не менее 40% средств, других населенных пунктов – не менее 10%.

«Реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве тогда состоится, когда из разных бюджетов, в том числе со стороны частного бизнеса и населения, пойдут инвестиции в жилищно-коммунальную сферу. Если у нас получится так, что только государство или муниципалитеты финансируют, считайте, мы с программой реформирования не сумели справиться», - считает А.ПОПОВ.

Он напомнил, что ранее предусматривалось финансирование программы в размере 32 млрд. грн., что позволило бы привлечь в отрасль 80-100 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы», принятый 11 июня т.г. Верховной Радой Украины, предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд. грн. в течение 2010-2014 годов. Из общей суммы 10 млрд. грн. предусматривается направить на программы энергосбережения, 10 млрд. грн. – на стимулирование создания ОСМД, 3,2 млрд. грн. – на развитие ЖКХ в малых городах.