Стоимость земли под Киевом стабилизировалась

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 8 по 14 июня т.г. стабилизировалась на уровне 3731 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Бориспольском районе – на 0,16% (6 долл.) – до 3876 долл./сотка, в Кагарлыкском – на 0,28% (4 долл.) – до 1338 долл./сотка, в Бородянском – на 0,42% (7 долл.) – до 1760 долл./сотка, в Фастовском – на 0,32% (4 долл.) – до 1117 долл./сотка, в Барышевском – на 0,28% (3 долл.) – до 1041 долл./сотка; в Иванковском – на 0,24% (2 долл.) – до 1011 долл./сотка, в Васильковском – на 0,18% (4 долл.) – до 2475 долл./сотка, в Переяслав-Хмельницком районе – на 0,20% (2 долл.) – до 1010 долл./сотка.

При этом рост стоимости земельных участков под коттеджное строительство за указанный период зафиксирован в Киево-Святошинском районе на 0,04% (2 долл.) – до 6083 долл./сотка, Обуховском районе – на 0,02% (1 долл.) – до 4546 долл./сотка, в Броварском – на 0,28% (8 долл.) – до 2946 долл./сотка, в Макаровском – на 0,18% (3 долл.) – до 1704 долл./сотка, в Вышгородском районе – на 0,42% (12 долл.) – до 2951 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в мае т.г. снизилась на 1,7%, или 65 долл., – до 3738 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.