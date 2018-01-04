В Киеве подорожало жилье: как изменились цены

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в декабре 2017 года выросла на 4,5% и по состоянию на начало января 2017 года составила 34,860 тысячи гривень/квадратный метр, при этом долларовые цены снизились на 0,6%, – до 1235 долларов/квадратный метр. Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал "Столичная недвижимость".

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Также сообщается, что с начала 2017 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 0,6%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 5,6%.

По данным аналитиков, за 2017 год гривневые цены в дорогом сегменте жилья снизились на 0,7%, в дешевом – на 2,6%, а в долларовом эквиваленте уменьшились на 5,8% в дорогом сегменте и на 7,6% – в дешевом.

Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подорожали 1-комнатные квартиры – на 5,1%, до 32,655 тысячи гривень/квадратный метр. Средняя стоимость предложения 2-комнатных квартир в столице выросла на 5%, до 36,139 тысячи гривень/квадратный метр, 3-комнатных – на 4%, до 34,811 тысячи гривень/квадратный метр, а 4-комнатных – на 2,4%, до 37,912 тысячи гривень/квадратный метр.

В декабре 2017 года в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась во всех районах Киева. Наибольшее снижение зафиксировано в Печерском районе – на 1,4%.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в декабре по сравнению с ноябрем уменьшилось на 2,7% и составило 19,357 тысячи квартир.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 27%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 34% и 4-комнатные – 7%.

Также средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем выросла на 0,4% – до 23,713 тысячи гривень/квадратный метр, по сравнению с декабрем 2016 года цены увеличились на 3,2%.

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По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке увеличилась стоимость квартир бизнес-класса – на 2,2%, до 32,665 тысячи гривень/квадратный метр, премиум-класса – на 1%, до 49,112 тысячи гривень/квадратный метр, эконом-класса - на 0,2% – до 17,390 тысячи гривень/квадратный метр. В то же время квартиры комфорт-класса подешевели на 0,4%, до 21,641 тысячи гривень/квадратный метр.

Наиболее ощутимо выросли цены на квартиры в Оболонском, Печерском и Голосеевском районах столицы – на 4,7%, 2,4% и 1,6% соответственно, в то время как стоимость квартир в Шевченковском и Днепровском районах снизилась на 0,7% и 0,5% соответственно.

Как сообщал УНИАН, по данным портала "Столичная недвижимость", средняя цена предложения квартир на вторичном рынке Киева в долларовом эквиваленте в ноябре 2017 года выросла на 0,2% по сравнению с октябрем и составила 33,357 тысячи гривень/квадратный метр, а в долларах цена не изменилась и составила 1242 доллара/квадратный метр.

Кроме того, в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева выросла на 1,2% – до 23,608 тысячи гривень/квадратный метр, по сравнению с ноябрем 2016 года цена выросла на 1,4%.