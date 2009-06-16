Вторичное жилье Киева еще подешевело

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в мае т.г. снизилась на 0,8-1,3% – до 1930-1920 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

По мнению экспертов, в преддверии летнего сезона, существенных изменений в динамике цен на вторичное жильё ожидать не следует. Сейчас стоимость квартир в долларовом эквиваленте немного выросла, в то время как в гривне практически замерла. «Вполне возможно, что в июне национальная валюта будет продолжать демонстрировать стабильность, поэтому индекс стоимости жилой недвижимости будет в пределах 1920-1930 долл./кв.м», - отметили в компании.

Аналитики компании предполагают, что в виду традиционного летнего снижения спроса большинство покупателей отложат покупку, выжидая дальнейшего проседания рынка. Таким образом, увеличение интереса к жилью предполагается лишь в конце лета, когда активизируется так называемый отложенный спрос.

По данным компании, стоимость жилья на вторичном рынке Киева в мае т.г. снизилась на 0,5%, или 14 долл., – до 1947 долл./кв. м.

В мае игроки рынка проявляли активность, но то количество сделок, которое было осуществлено, нельзя назвать оживлением. По мнению экспертов, основная масса квартир была приобретена для целей личного проживания или долгосрочных инвестиций.

В мае т.г. максимальная стоимость вторичного жилья была в Печерском районе и составляла 18 943 долл./кв.м. Высокая стоимость квартир зафиксирована и в Шевченковском районе - 13 252 долл./кв.м.

Минимальные цены на жильё наблюдаются в спальных районах. По итогам месяца, наименьшая стоимость квадратного метра была зафиксирована в Дарницком районе и составила 863 долл./кв.м.

По данным компании, индекс доходности вторичного жилья за май 2009 года снизился на 0,6% и в настоящее время находится на отметке 0,2%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 397 тысяч объявлений о продаже квартир.