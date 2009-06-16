Внимание Ющенко к ситуации в Запорожье позитивно для Мостобуда

Как сообщалось, Президент Виктор Ющенко призвал обеспечить финансирование строительства моста в Запорожье. По сообщению пресс-службы Президента, В.Ющенко направил правительству письмо, в котором заявил: в настоящее время мосты через реку Днепр в Запорожье перегружены и полностью изношены, в связи с чем их дальнейшее использование является потенциально опасным. Он также подчеркнул, что правительство должно решить проблемы, связанные с постоянными задержками в финансировании, и увеличить объемы средств, выделенных на строительство моста в 2009 г.

Комментарий эксперта компании «Astrum Investment Management» Евгения Окши:

"Мы считаем эту новость ПОЗИТИВНОЙ для Мостобуда (тикер: MTBD). Хотя мы не ожидаем быстрой реакции со стороны правительства, которое уже выделило 58 млн. грн. Мостобуду в начале июня, мы прогнозируем, что внимание Президента к этой насущной проблеме будет стимулировать правительство сокращать задержки в финансировании строительства. Тем не менее, мы ожидаем, что правительство не увеличит объемы финансирования моста через Днепр в Запорожье, которое было сокращено на 71% в 2009 г. всего до 100 млн. грн."