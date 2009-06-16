Госкомзем уволит начальника ГУ Госкомзема в Киевской обл.

Коллегия Государственного комитета по земельным ресурсам сегодня приняла решение об увольнении с занимаемой должности начальника Главного управления Госкомзема в Киевской области Андрея ИВАНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Госкомзема Олег КУЛИНИЧ после коллегии, посвященной организации работы ГУ Госкомзема в Киевской области.

«Принято решение коллегии об освобождении от занимаемой должности руководителя Киевского облуправления. Принято решение о проведении соответствующих более решительных системных мер по переназначению начальников управлений Киевской области районного звена», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что результаты проверок комиссии Госкомзема, МВД и правоохранительных органов показали многочисленные нарушения в работе управления в Киевской области.

Только вчера по фактам незаконного отчуждения земельных участков площадью 380 га в Броварском районе задержано около 20 сотрудников районного управления Госкомзема в Броварском районе.

«Мы настроены двигаться таким образом, чтобы навести в системе порядок», - добавил О. КУЛИНИЧ.

В то же время под стенами Госкомзема проходит пикет. Около 50 человек под флагами Общественного суда Украины требуют увольнения главы Госкомзема О.КУЛИНИЧА. Они выкрикивают слоганы: «Ганьба!”, “Землю народу – Кулініча з посади!”, “Держкомзему – професійного керівника”.

В свою очередь, О.КУЛИНИЧ, комментируя пикет, отметил, что, учитывая, «что мы инвентаризируем вопросы, связанные с незаконным изъятием земельных участков, нарушением конституционных прав граждан, безусловно, сталкиваемся с теми или иными интересами, которые имеют финансовую или политическую подоплеку».

Как сообщал УНИАН, Государственный комитет Украины по земельным ресурсам в конце декабря 2008 года принял решение проверить деятельность землеустроительной службы в Киевской области (приказ №642 от 29 декабря 2008 г. "Об организационных мерах Госкомзема по приведению в соответствие с законодательством и стабилизации деятельности землеустроительной службы в Киевской области").

Согласно документу, создана рабочая группа с целью изучения и анализа существующей ситуации в деятельности Главного управления земельных ресурсов в Киевской области, регионального филиала ГП "Центр ГЗК", Управления по контролю за использованием и охраной земель в Киевской области относительно соблюдения законности, отбора и расстановки кадров и антикоррупционных мероприятий.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвинил правительство и Блок Юлии Тимошенко в незаконных сделках с землей в Киевской области.