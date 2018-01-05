Более 150 тысяч украинских семей взяли "теплые" кредиты в 2017 году

Государственной программой "теплых" кредитов на проведение энергомодернизации жилья в 2017 году воспользовались 150 тысяч украинских семей.

Об этом в своем микроблоге Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Энергонезависимость Украины - это не только диверсификация источников энергоресурсов и увеличение собственной добычи. Это еще и разумное и экономное потребление. Государство помогает украинцам в этом - более 150 000 семей "утеплились" за счет государства в этом году", - написал премьер.

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Как сообщал УНИАН, Государственного агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения оценивает спрос населения и ОСМД на проведение энергомодернизации жилья, используя государственную программу «теплых» кредитов, в 2018-2020 годах в размере 18,6 млрд грн.

На реализацию программы «теплых» кредитов Кабинет министров заложил на 2017 год 432 млн грн. Во второй половине 2017 года на данную программу было дополнительно направлено еще 400 млн грн. На 2018 год расходы на такое кредитование также предусмотрены на уровне 400 млн грн.

22 ноября 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин при подготовке проекта госбюджета на 2018 года увеличит статью расходов для финансирования программы «теплых» кредитов.