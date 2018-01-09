В Киеве снизили тарифы на отопление и горячую воду

Тарифы столичной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» для населения на централизованное горячее водоснабжение с 31 декабря 2017 года снижены на 4,5%, а на отопление - на 4%.

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Об этом сообщает пресс-служба «Киевэнерго» со ссылкой на постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 28 декабря.

Согласно сообщению, комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

Тарифы на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой с 31 декабря 2017 году установлены на уровне 80,62 грн за куб. м с полотенцесушителем и 74,53 грн за куб. м без полотенцесушителя.

Все тарифы приведены с учетом НДС.

Отмечается, что начисления за услуги централизованного отопления и по снабжению горячей водой в декабре будут сформированы следующим образом: за 30 дней месяца – по прошлым тарифам и за 1 день – по новым тарифам.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2017 года комиссия повысила тариф на централизованное горячее водоснабжение от «Киевэнерго» на 1,6% и снизила тариф на отопление на 0,2%. Тариф на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой был установлен на уровне 84,45 грн за куб. м (с полотенцесушителем) и 78,08 грн за куб. м (без полотенцесушителя). Тарифы на отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика составлял 1414,45 грн/Гкал.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК. В 2016 году компания получила 2,58 млн грн чистой прибыли против 1,695 млрд грн чистого убытка в 2015 году.