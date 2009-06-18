Днепропетровская область получит 68,7 млн. евро на ЖКХ

Кабинет министров Украины в июне издал распоряжение о выделении Днепропетровской области 68,68 млн. евро на модернизацию предприятий ЖКХ за счет «зеленых инвестиций» в рамках Киотского протокола.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Эти средства предполагается использовать на установку тепловых насосов на предприятиях теплокоммунэнерго в Днепродзержинске, Терновке, Новомосковске, Павлограде и в селе Лобойковка Петриковского района.

В частности, в Днепродзержинске планируется установить насосную станцию с использованием в качестве источника энергии воды реки Днепр.

Стоимость реализации проекта составляет 46,4 млн. евро. В зону проекта входят 96 многоэтажных жилых домов с населением 30 тыс. человек, 3 средних школы и 5 дошкольных детских заведений.

Напоменим, в конце мая Днепропетровская облгосадминистрация предоставила Национальному агентству экологических инвестиций при Кабинете министров Украины проекты по энергосбережению на 65 млн. евро в рамках Киотского протокола.

Как сообщал УНИАН, Украина в марте подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа. По словам премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, всего от продажи Японии квот на выброс парниковых газов Украина сможет получить 4,5 млрд. грн.

8 мая она заявила, что от продажи квот на выброс углекислого газа Украина уже получила 640 млн. грн.

«Эти 640 млн. грн. мы уже готовы использовать на нашу ключевую программу, которую мы объявили и которую проводим, – это реконструкция, модернизация и замена устаревших котлов, которые сейчас работают на природном газе», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что в ближайшие недели ожидается еще одно поступление средств от продажи квот. Таким образом, общая сумма составит порядка 2 млрд. грн.

Справка УНИАН. В рамках Киотского протокола, который Украина ратифицировала в 2004 году, существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два, – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.