Fitch оставило рейтинги TMM в списке Rating Watch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оставило под наблюдением в списке Rating Watch с пометкой «Негативный» следующие рейтинги TMM Real Estate Development plc («TMM»): долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «CC» и национальный долгосрочный рейтинг «B(ukr)».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Рейтинговое агентство напоминает, что рейтинги были помещены в список Rating Watch «Негативный» 2 декабря 2008 г.

Также отмечается, что статус Rating Watch «Негативный» продолжает отражать серьезную обеспокоенность относительно слабой ликвидности TMM и неблагоприятных условий, которые в настоящее время преобладают на украинском рынке жилой недвижимости.

По информации Fitch, ликвидность TMM по-прежнему сдерживается ввиду нехватки резервной ликвидности (на конец мая 2009 г.: около 27 млн. долл. денежных средств и неиспользованных безотзывных кредитных линий) относительно долговых обязательств с погашением в ближайшее время в размере 24 млн. долл. и прогнозируемого Fitch отрицательного свободного денежного потока компании в размере около 44 млн. долл. в течение следующих 12 месяцев. «Это дает показатель ликвидности TMM (источники ликвидности, поделенные на использование ликвидности, за 12-месячный период) на уровне лишь 0,4x, указывая на то, что компания может оказаться не в состоянии погасить или рефинансировать обязательства с наступающими сроками», - говорится в сообщении Fitch.

При этом, по мнению рейтингового агентства, указанные проблемы будут и далее осложняться ввиду непростой ситуации с финансированием и продолжающегося спада на украинском рынке жилой недвижимости.

В то же время Fitch обращает внимание на то, что за последние шесть месяцев TMM достигла определенного прогресса по улучшению ликвидности. «Прежде всего, следует отметить получение кредитной линии в феврале 2009 г. на 310 млн. грн. (39 млн. долл.) от ОАО «Ощадбанк». Средства по этому кредиту могут быть достаточными, чтобы компания выполняла свои обязательства с погашением в 2009 г. (185 млн. грн., эквивалент 24 млн. долл.).

Fitch рассматривает готовность государственной организации предоставить кредит TMM как умеренно позитивный фактор, свидетельствующий о способности компании получать доступ к финансированию на внутреннем рынке.

В то же время рейтинговое агентство подчеркивает, что основную часть этих средств компании еще предстоит получить, при графике выплат, распределенном во 2-й квартал и 3-й квартал 2009 г. «С учетом невысокого кредитного рейтинга "Ощадбанка" и нестабильной банковской среды Украины остается риск того, что TMM получит не все из обещанных средств, в результате чего компании будет сложно проводить погашения по обязательствам со сроками в 2009 г.», - говорится в сообщении.

Даже если средства от "Ощадбанка" будут получены как запланировано, Fitch с осторожностью рассматривает способность TMM выполнять обязательства со сроками погашения, наступающими в 2009 г., поскольку сохраняющаяся слабая рыночная конъюнктура может обусловить существенные отрицательные значения операционных денежных потоков.

В настоящее время Fitch предполагает исключить рейтинги из списка Rating Watch «Негативный» к концу сентября 2009 г. К понижению рейтингов могут привести такие факторы, как фактическая неспособность TMM погасить задолженность, по которой наступает срок погашения, или свидетельства неизбежности дефолта. Неполучение средств от "Ощадбанка" в ожидаемые сроки к концу сентября также могло бы привести к понижению рейтингов.

Справка УНИАН. TMM Real Estate Development plc зарегистрирована на Кипре и является холдинговой компанией вертикально интегрированной девелоперской и строительной группы, ведущей деятельность в Украине, главным образом в Киеве, и имеющей присутствие в г. Харькове и в Крыму.

В 2007 г. выручка TMM составила 61 млн. долл., а EBITDAR – 9 млн. долл.

По состоянию на 31 мая 2008 г. общий долг компании был равен 81,6 млн. долл., 71% которого – это обеспеченный долг (главным образом, активами в области недвижимости).

Портфель долговых обязательств включает выпуск внутренних облигаций на сумму 181 млн. грн. (эквивалент 23 млн. долл.) с погашением в октябре 2009 г.