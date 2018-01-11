Молодежное строительство в Украине: за год квартиры получили 568 семей

По программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2017 году с гражданами было заключено 568 договоров на приобретение жилья, что на 63% больше, чем в 2016 году. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госфонда.

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"По программам (финансирование - как государственный, так и местные бюджеты): льготное кредитование молодежи - заключено 319 соглашений, льготные кредиты другим категориям (участники АТО, бюджетники, педагоги и т.д.) - 61 соглашение, "Доступное жилье" - 188 соглашений", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что условия программы предусматривают помощь гражданам в приобретении жилья, которое еще строится (высокая степень готовности).

"Исключение из-за особых условий сделано только для Донецкой области, где к участию в программе был допущен уже сданный в эксплуатацию дом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что реальные новоселья по программе "Доступное жилье" в части ее финансирования из Государственного бюджета Украины состоятся в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, по программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2016 году квартиры получили 377 украинских семей, что на 22,3% меньше, чем в 2015 году.