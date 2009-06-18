“Киевэнерго”: коммунальное хозяйство приходит в упадок

“Киевэнерго” ликвидирует последствия большого повреждения трубы на жилом массиве Троещина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе акционерной компании “Киевэнерго”.

Как отметил технический директор АК «Киевэнерго» Александр ЗАЙЦИВ, комментируя чрезвычайную ситуацию на Троещине, «к сожалению, коммунальное хозяйство Киева приходит в упадок с каждым днем. За месяц проведения испытаний “Киевэнерго” большое повреждение на Троещине - уже второе после прорыва трубы на Выборгской”.

“И в первом, и во втором случае главной причиной прорыва являются трубы, отжившие свой срок пригодности, и, как дополнительный фактор, – высокие грунтовые воды», - заявил А.ЗАЙЦИВ.

Он отметил, что во время плановых испытаний, которые проводит “Киевэнерго”, давление в тепловых сетях увеличивается на 25% для выявления «слабых мест» и скорейшего устранения повреждений.

Компания предостерегает, что во время испытаний на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, могут возникнуть повреждения подземных трубопроводов с провалами и выбросами горячей воды на поверхность.

“Киевэнерго” призывает граждан не приближаться к провалам и местам выхода горячей воды, и сообщать о таких случаях по телефону 1588.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в 13.10 в районе дома № 5 по улице Сабурова во время плановых гидравлических испытаний теплосетей произошел прорыв трубы. Высота фонтана достигала 12 метров (высота 4-этажного дома), повреждены окна домов, расположенных рядом с местом прорыва.