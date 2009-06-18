Строительные предприятия снизили объемы работ

Строительные предприятия Украины в январе-мае текущего года уменьшили объемы работ на 55,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 11 млрд. 675,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как указывается в сообщении, работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 82,7% общегосударственного объема, работы по капитальному ремонту – 11,6%, по текущему ремонту – 5,7%.

Сокращение объемов работ наблюдалось по всем основным видам строительной деятельности. В частности, за январь-май т.г. объемы работ по подготовке строительных участков снизились на 45,3%, по строительству зданий и сооружений – на 56,4%, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 52%, по завершению строительства – на 71,8%, по аренде строительной техники с оператором – на 85%.

Сократили объемы строительства предприятия всех регионов Украины.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе-апреле снизили объемы работ на 55,6% – до 8,9 млрд. грн., в январе-марте т.г. – на 56,7%, до 6,2 млрд. грн., в январе-феврале – на 57,3%, до 3,6 млрд. грн., в январе – на 57,6%, до 1,7 млрд. грн.