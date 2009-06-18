Киевсовет использует 6 земельных участков «Элита-центра»

Киевсовет решил использовать 6 земельных участков, оформленных в аренду группы строительных компаний «Элита-центр», для обеспечения жильем пострадавших от скандальной аферы инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня депутаты Киевского городского совета.

В частности, речь идет о земельных участках на улице О.Шмидта, 34-42, проспекте Героев Сталинграда, 7-б, проспекте В.Маяковского, 17-в, улице Курнатовского, 7-б, улице П.Запорожца, 15-в, улице Строителей, 18-а.

Депутаты поручили Киевской горгосадминистрации осуществить все необходимые мероприятия для использования данных земельных участков для обеспечения жильем пострадавших от аферы «Элита-центра».

В частности, КУГА поручено внести на рассмотрение Киевсовета проекты решений о расторжении договоров аренды с «Элита-центром» по указанным земельным участкам. Предусматривается все предложения относительно использования земельных участков согласовать с пострадавшими инвесторами.

Кроме того, предусмотрено осуществить передачу земельных участков, которые принадлежали «Элита-центру», для проведения инвестиционных конкурсов.

Проект решения был подготовлен в связи с обращением пострадавших от аферы «Элита-центра», и учитывая письмо Главного следственного управления МВД Украины.