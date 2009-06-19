АТКУ: автономное отопление квартир может оказаться под ударом

Упразднение Министерством по вопросам жилищно-коммунального хозяйства автономного поквартирного отопления будет способствовать выведению этих систем из законодательного поля, а их владельцы могут столкнуться с большими проблемами.

Такое мнение высказал УНИАН глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО после заседания экспертной группы МинЖКХ по вопросам развития государственного регулирования на рынке коммунальных услуг 17 июня.

Как сообщает пресс-служба АТКУ, на этом заседании под руководством замминистра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Елены ГАВРИЛЮК рассматривался вопрос о внесении изменений в Приказ Министерства строительства архитектуры и ЖКХ №4 от 22.11.2005, который не дает возможности владельцам квартир свободно отказываться от услуг централизованного отопления в пользу индивидуальных систем.

«АТКУ позитивно воспринимает мнение замминистра о целесообразности предоставления права отключать от централизованного отопления отдельные квартиры, но нас настораживает ряд позиций министерства, которые были высказаны в ходе обсуждения и нивелируют весь позитив», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

Эксперт уточнил, что, в частности, по версии чиновников министерства, ни закон «О теплоснабжении», ни другие законодательные акты вообще не предусматривают понятий «индивидуальное отопление» или «поквартирное отопление». А сами системы поквартирного отопления не подходят под определение автономного, которое прописано в законе «О теплоснабжении». Исходя из этого, чиновники и планируют «привести нормативную базу в соответствие с законодательством».

Глава АТКУ подчеркнул, что это очень опасный сигнал, который министерство посылает не только общественным организациям, но и миллионам украинцев, которые уже пользуются автономными системами в своих квартирах.

«Стараниями чиновников эти системы могут оказаться вне закона, а их владельцы могут столкнуться с большими проблемами – вплоть до принудительного демонтажа и насильственного подключения к централизованному отоплению», - считает В. ЯКОВЕНКО.