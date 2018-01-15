Столичное жилье за год подешевело в долларах на 6%

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в период с 16 января 2017 года по 15 января 2018 года снизилась на 6,06%, или 63 доллара, – до 977 долларов/квадратный метр, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

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При этом самым дешевым в столице оставался Деснянский район со средним показателем 722 долларов/квадратный метр, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи квартир составила 1 396 долларов/квадратный метр.

Цена продажи столичных квартир на "первичке" за год снизилась во всех районах Киева. Больше всего подешевели квартиры в Днепровском районе – на 7,24%, до 820 долларов/квадратный метр, а меньше всего – в Подольском, на 4,44%, до 905 долларов/квадратный метр.

В то время как средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева за период с 16 января 2017 года по 15 января 2018 года снизилась на 5,97% - до 1 087 долларов/квадратный метр, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 819 долларов/квадратный метр, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 1 684 долларов/квадратный метр.

Цена продажи квартир на "вторичке" за год снизилась во всех районах столицы. Наибольшее снижение наблюдалось в Дарницком районе Киева – на 8,8%, до 819 долларов/квадратный метр. Меньше всего подешевели квартиры в Шевченковском и Печерском районах – на 4,29% и 4,75%, до 1384 долларов/квадратный метр и 1 684 долларов/квадратный метр соответственно.

Как сообщал УНИАН, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в период с 20 января по 19 июля 2017 года снизилась на 3,37%, или 37 долл., – до 1 004 долларов/квадратный метр.

Также средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева за период с 20 января по 19 июля 2017 года снизилась на 3,2% - до 1 118 долларов/квадратный метр.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.