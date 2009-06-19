Киевсовет продал семь земельных участков

Киевский городской совет продал 7 земельных участков общей площадью 2,619 га за 55,586 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на заседании сессии Киевсовета 18 июня.

Так, ОАО "Информационно-аналитическое агентство "Статинформконсалтинг" был продан земельный участок площадью 0,045 га по ул. Панаса Мирного, 1-а, в Печерском районе для строительства и эксплуатации административно-офисного центра - за 1,685 млн. грн.

Частному предприятию "Радуга” продано 0,006 га по ул. Марины Расковой, 3-а, в Днепровском районе для эксплуатации и обслуживания кафе - за 0,201 млн. грн.

ЗАО "Компания "Ассоциация Украина" решено продать 0,087 га на проспекте Космонавта Комарова, 7-а, в Соломенском районе для эксплуатации и обслуживания складского ангара - за 2,372 млн. грн.

ООО “Галс-К Лтд” продан земельный участок в пер. Лабораторном, 3, в Печерском районе города площадью 0,062 га - за 2,560 млн. грн. Земля приобретена для эксплуатации административно-бытового здания.

ООО "Финансово-промышленный союз "Агро" продано 1,368 га по ул. Березневой, 10, в Днепровском районе для эксплуатации и обслуживания административно-учебного комплекса - за 30,145 млн. грн.

ЗАО "Рапид-Сервис" для строительства и эксплуатации сервисного центра по обслуживанию и продаже автомобилей решено продать земельный участок на Кольцевой дороге в Святошинском районе площадью около 1 га - за 17,571 млн. грн.

Также был продан частному лицу земельный участок площадью 0,051 га по ул. 15-й Садовой, участок 41-а, в Днепровском районе для реконструкции магазина - за 1,052 млн. грн.

В то же время Киевсовет отказался продать земельный участок ООО “Глосдрич” по ул. Тепловозной, 18, в Дарницком районе из-за негативного заключения ОАО “Киевпроект”. Главному управлению земельных ресурсов КГГА надлежит вернуть уплаченный обществом, в соответствии с подписанным соглашением, аванс в сумме 63 тыс. грн.