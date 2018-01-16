В Украине запретили установку общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов – президент подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установления счетчиков бытовым потребителям природного газа, который предусматривает установку общедомового счетчика газа только по согласию совладельцев многоквартирного дома.

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Согласно сообщению пресс-службы президента, закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, а его принятие повысит уровень защиты прав потребителей природного газа.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2017 года Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Данным законопроектом определяется, что общедомовой счетчик газа может быть установлен только по согласию совладельцев многоквартирного дома. Также предусматривается возможность самостоятельного установления индивидуальных счетчиков газа потребителями с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются в тарифе на распределение природного газа субъекту хозяйствования, который осуществляет распределение газа на соответствующей территории.

Кроме этого, устанавливается запрет для операторов газораспределительных сетей на прекращение поставок газа в многоквартирный дом в случае непредоставления совладельцами такого дома согласия на установление общедомового счетчика газа.

Также законопроектом предполагается перенести предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками газа с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Действующий до этого Закон «О коммерческом учете природного газа» требовал от поставляющих газ компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, которые используют газ лишь для приготовления пищи, к 1 января 2018 года.

При этом в законе не было определено, какие именно счетчики газа должны быть установлены - индивидуальные или общедомовые, что приводило к ситуации, когда операторы газораспределительных сетей массово устанавливали общедомовые счётчики, а жители дома в итоге платили не за фактически потребленный квартирой газ.