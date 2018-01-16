Сколько стоит аренда квартир в Киеве: самые дешевые и самые дорогие районы

Средняя стоимость аренды 1-3- комнатных квартир в Киеве за период с 17 января 2017 года по 16 января 2018 года сократилась на 4,35%, до 396 долл. в месяц, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

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При этом самым дешевым является Днепровский район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составила 240 долл./месяц, самым дорогим – Печерский район – 387 долл./месяц.

Снижение стоимости аренды квартир в прошлом году наблюдалось во всех районах столицы. Аренда однокомнатных квартир больше всего подешевела в Печерском районе – на 5,38%, до 387 долл./месяц, а меньше всего – в Дарницком – на 3,37%, до 258 долл./месяц.

Цена аренды «двушек» за последний месяц больше всего снизилась в Подольском районе – на 6%, до 360 долл./месяц, а меньше всего – в Святошинском районе – на 3%, до 350 долл./месяц.

Наибольшее снижение стоимости аренды трехкомнатных квартир зафиксировано в Дарницком районе – на 5,9%, до 367 долл./месяц. Меньше всего подешевела аренда «трешек» в Деснянском районе - на 2,21%, до 443 долл./месяц.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.