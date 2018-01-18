Рынок достиг дна: в Киеве резко упали продажи квартир

Покупателей столичной недвижимости становится все меньше. В 2017 году в Киеве продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном. Для сравнения: в 2016-м было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно, сообщает Liga.net со ссылкой на ARPA Real Estate.

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В прошлом году строительная отрасль показала худшие результаты за последние пять лет. Эксперты считают, что рынок достиг дна, и не ожидают существенных изменений в ближайшем будущем.

Сокращение количества сделок в первую очередь наблюдается в новостройках, строительство которых началось в 2017-м. Жилье в домах, которые вводились в эксплуатацию в прошлом году, появилось на рынке еще два-три года назад, поэтому большая часть квартир в них распродана. "Еще пять лет назад квартиры в новостройках продавались на этапе строительства, - рассказывает управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов. - Три года назад не проданных после ввода в эксплуатацию квартир было около 10%, сегодня речь идет приблизительно о 30%".

Покупательная способность населения в гривне не изменилась, а в долларах сократилась, говорит Артюхов. Финансовыми инструментами для покупки жилья клиенты практически не пользуются. Кредиты на покупку недвижимости из-за высоких ипотечных ставок - от 19 до 22% годовых - и жестких требований к заемщикам берут не более 5% покупателей жилья

Как пишет издание, весь прошлый год застройщики пытались оживить спрос при помощи программ лояльности: скидок на квартиры, возможности получить кредит у банка-партнера в среднем под 7% годовых в гривне или воспользоваться рассрочкой платежа. "В 2017 году большинство киевских застройщиков при 100-процентной оплате стоимости квартиры увеличили скидки в два-три раза: если еще в марте максимальная скидка была на уровне 6-7%, то в канун новогодних праздников она достигала и 18-20%", - рассказывает и. о. начальника отдела продаж мини-города Svitlo Park Денис Павленко.

Падение продаж могло быть связано и со стабильным курсом. Жилье на первичном рынке продается в гривне, а с момента девальвации застройщику необходимо не менее двух недель, чтобы повысить цены. В этот период жилье стремится приобрести большая часть покупателей, которые, как правило, откладывают средства на квартиры в валюте. Но это касается преимущественно жилья эконом-класса. В бизнес- или премиум-сегменте цена по умолчанию формируется с привязкой к доллару или евро.

"Так или иначе курс доллара влияет на количество продаж, и даже незначительное колебание в любую сторону повышает интерес покупателей и увеличивает количество сделок", - сообщили в пресс-службе Киевгорстроя.

Девальвация гривни с 27,9 до 28,7 грн/$ в конце прошлого - начале этого года уже сказалась на рынке недвижимости. В корпорации Укрбуд отмечают всплеск покупательской активности только по итогам первой недели 2018-го: количество сделок за этот период выросло более чем в два раза в сравнении с первой неделей 2017-го, рассказывает пресс-секретарь компании Глеб Шемовнев.

Издание отмечает, что конкуренция на рынке недвижимости Киева усиливается. Данных за весь прошлый год еще нет. По итогам 9 месяцев, в столице велись продажи в 268 объектах, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в исследовании City Development Solutions. Суммарно в столице на 1 октября прошлого года продавалось 66 000 квартир. То есть при текущем объеме сделок продать все предложенное на рынке жилье можно за 28 лет.

Высокая конкуренция заставит застройщиков удерживать цены. В Укрбуде не видят предпосылок к серьезному изменению цен. Если не будет финансовых потрясений, в ближайшие полгода возможно разве что небольшое повышение, как в прошлом полугодии (жилье подорожало на 5-7%. - Ред.), прогнозирует Шемовнев.

"В 2018 году стоит ожидать незначительного увеличения стоимости квадратного метра в гривневом эквиваленте - цены скорректируются на индекс инфляции", - добавляет директор по экономических вопросах DIM group Виталий Тимошенко. Даже если курс гривни резко снизится, цены на недвижимость будут расти с задержкой. "При низкой покупательной способности девелоперы не могут адекватно реагировать на курсовые скачки, ведь резкое, пускай даже полностью оправданное, повышение цены приведет к снижению продаж", - говорит Тимошенко.

В пресс-службе Киевгорстроя считают, что цены будут расти соразмерно курсу доллара, росту цен на энергоносители и материалы.

"Есть негласное правило: цены будут пересмотрены, если доллар "шагнет" за отметку 28-29 грн, - поясняет Денис Павленко. - Уже сейчас аналитические данные по рынку жилья свидетельствуют о незначительном росте средних цен. Компании, мягко выражаясь, "готовят" общественность к изменению ценовой политики".