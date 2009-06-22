70% жителей городов не довольны качеством ЖКУ – опрос

Почти 70% жителей украинских городов не довольны качеством жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Такие данные социологического исследования «Состояние городского жилищно-коммунального хозяйства в Украине и перспективы его реформирования глазами граждан» озвучил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, основные выводы социологического исследования заключаются в том, что состояние жилищно-коммунального хозяйства является крайне неудовлетворительным.

Представитель Центра социальных технологий «Социополис» Сергей ЛИТВИНОВ отметил, что среди проблем, которые больше всего волнуют жителей городов, наиболее часто назывались несоответствие между тарифами и качеством предоставляемых услуг (45,3%), слишком высокие тарифы (42,5%), неудовлетворительное состояние подъездов и дворов (33,9%).

При этом 71,5% потребителей заявляют, что они рассчитываются за услуги ЖКХ вовремя и в полном объеме, 25% – частично, 2% – отказываются от оплаты некачественных услуг.

Респонденты считают, что повышение тарифов приведет к увеличению повышению уровня неплатежей, а действия центральной и местных властей в сфере ЖКХ являются неэффективными.

Согласно исследованию, в случае повышение тарифов на ЖКУ на 30% по новым тарифам готовы платить 51,2% респондентов.

«Если на 30% поднимутся тарифы, 51% заявили, что будут платить по новым тарифам. Если перевести это в современные показатели, умножить на 1,3, то окажется, что этот 51% компенсирует только 67% оплаты за коммунальные услуги, а сейчас платит 72%. Таким образом, государство из-за отказа людей платить по новым тарифам может получить меньше средств, чем получает сейчас. И тогда складывается абсурдная ситуация: повышаются тарифы, социальное напряжение растет, а средств жилищно-коммунальное хозяйство получит меньше», – пояснил эксперт.

При этом существует значительный спрос населения на политические методы решения кризиса в отрасли ЖКХ. 74% опрошенных готовы поддержать политическую силу, которая сделает ставку на реформу жилищно-коммунального хозяйства. Однако только около 40% готовы голосовать за кандидата в президенты, предлагающего пути выхода из кризиса в ЖКХ.

Справка УНИАН. Исследование, которое провел в июне т.г. Центр социальных технологий «Социополис» по заказу Агентства моделирования ситуаций, охватило 2,4 тыс. жителей 50 украинских городов и столицы.