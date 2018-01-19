Кабмин развеял новые мифы о субсидиях (инфографика)
В правительстве напомнили всем получателям субсидий, что не стоит доверять информации из непроверенных источников.
Кабинет министров напомнил всем получателям государственной помощи на оплату услуг ЖКХ, что не стоит доверять информации из непроверенных источников, и развеял несколько мифов о получении субсидий.
Миф 1: Если не сообщить управлению социальной защиты о том, что зять совершил покупку, превышающую 50 тыс. грн, субсидию тещи отменят.
В правительстве отметили, что на самом деле, если семья совершила покупку, превышающую 50 тыс. грн в период получения субсидии, субсидию не прекратят предоставлять. Но об этом семья в течение месяца обязана сообщить управлению социальной защиты населения. Факт такой покупки влияет на право на назначение помощи на следующий срок.
Если помощь назначена в течение месяца, субсидианты обязаны лично сообщать в органы социальной защиты населения, предоставляя подтверждающие документы, о следующих изменениях:
состав зарегистрированных в жилье: кто выписался или прописался;
социальный статус членов семьи: кто уволился или устроился на работу, стал пенсионером;
об осуществлении единоразовой покупки, превышающей 50 тысяч гривен;
наборе коммунальных услуг: отказ от централизованного сожжения и переход на индивидуальное или наоборот.
Миф 2: Если не сообщить об изменениях в составе семьи, субсидию придется вернуть.
В Кабмине пояснили, что на самом деле, субсидия – это безвозвратная государственная помощь. Но если количество прописанных в квартире лиц уменьшилось или увеличилось, об этом необходимо известить, субсидию пересчитают.
Так, после уточнения информации состоится пересчет размера жилищной субсидии. В случае увеличения количества зарегистрированных лиц, в зависимости от социального статуса и доходов человека, который прописался, субсидия на семью может быть увеличена или уменьшена. Согласно формуле расчета субсидии, размер пособия зависит от совокупного дохода семьи: чем большее количество членов семьи и ее совокупный доход, тем меньше компенсация государства за коммунальные услуги и наоборот.
Миф 3: Сэкономленные субсидии каждый месяц возвращаются назад в управление социальной защиты населения.
Как пояснили в правительстве, на самом деле, сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна зачисляться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.
Например, в январе обязательный платеж составляет 1000 гривень по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток – 300 кубов – можно использовать в более холодные месяцы, к примеру, в феврале. При этом, не нужно никому ничего сообщать – эти суммы должны указываться в платежке как переплата (с минусом).
Кроме того, сумма сэкономленной субсидии не влияет на расчет размера обязательной платы за коммунальные услуги. Он определяется, исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от поставщиков услуг и не меняется в течение периода получения субсидии.
В случае нарушения таких прав, украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления.
Миф 4: Депозиты зятя влияют на субсидию тещи.
В Кабмине заверили, что на самом деле, субсидия назначается без учета наличия депозитов и доходов от их размещения в банке, без каких-либо ограничений относительно наличия имущества.
Для назначения субсидии совокупный доход рассчитывается исходя из доходов, без учета налога с доходов физических лиц, а также размеров государственной социальной помощи, выплачиваемой структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения, кроме:
части помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единоразово;
части помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единоразово;
единовременного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня";
государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В совокупный доход не засчитываются:
уплаченные алименты;
доходы от размещения депозитов;
оплата труда членов избирательной комиссии, а также лиц, привлекаемых к работе в комиссии, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов;
помощь общественных и благотворительных организаций;
пособие на погребение;
единовременное пособие, предоставляемое в соответствии с законодательством или по решению органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;
стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации;
суммы, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда, причиненного работнику за повреждение его здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 млрд грн, что на 58%, или на 3,3 млрд грн, больше, чем в 2015 году.