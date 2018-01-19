Кабмин развеял новые мифы о субсидиях (инфографика)

Кабинет министров напомнил всем получателям государственной помощи на оплату услуг ЖКХ, что не стоит доверять информации из непроверенных источников, и развеял несколько мифов о получении субсидий.

Миф 1: Если не сообщить управлению социальной защиты о том, что зять совершил покупку, превышающую 50 тыс. грн, субсидию тещи отменят.

В правительстве отметили, что на самом деле, если семья совершила покупку, превышающую 50 тыс. грн в период получения субсидии, субсидию не прекратят предоставлять. Но об этом семья в течение месяца обязана сообщить управлению социальной защиты населения. Факт такой покупки влияет на право на назначение помощи на следующий срок.

Если помощь назначена в течение месяца, субсидианты обязаны лично сообщать в органы социальной защиты населения, предоставляя подтверждающие документы, о следующих изменениях:

состав зарегистрированных в жилье: кто выписался или прописался;

социальный статус членов семьи: кто уволился или устроился на работу, стал пенсионером;

об осуществлении единоразовой покупки, превышающей 50 тысяч гривен;

наборе коммунальных услуг: отказ от централизованного сожжения и переход на индивидуальное или наоборот.

Миф 2: Если не сообщить об изменениях в составе семьи, субсидию придется вернуть.

В Кабмине пояснили, что на самом деле, субсидия – это безвозвратная государственная помощь. Но если количество прописанных в квартире лиц уменьшилось или увеличилось, об этом необходимо известить, субсидию пересчитают.

Так, после уточнения информации состоится пересчет размера жилищной субсидии. В случае увеличения количества зарегистрированных лиц, в зависимости от социального статуса и доходов человека, который прописался, субсидия на семью может быть увеличена или уменьшена. Согласно формуле расчета субсидии, размер пособия зависит от совокупного дохода семьи: чем большее количество членов семьи и ее совокупный доход, тем меньше компенсация государства за коммунальные услуги и наоборот.

Миф 3: Сэкономленные субсидии каждый месяц возвращаются назад в управление социальной защиты населения.

Как пояснили в правительстве, на самом деле, сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна зачисляться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Например, в январе обязательный платеж составляет 1000 гривень по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток – 300 кубов – можно использовать в более холодные месяцы, к примеру, в феврале. При этом, не нужно никому ничего сообщать – эти суммы должны указываться в платежке как переплата (с минусом).

Кроме того, сумма сэкономленной субсидии не влияет на расчет размера обязательной платы за коммунальные услуги. Он определяется, исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от поставщиков услуг и не меняется в течение периода получения субсидии.

В случае нарушения таких прав, украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления.

Миф 4: Депозиты зятя влияют на субсидию тещи.

В Кабмине заверили, что на самом деле, субсидия назначается без учета наличия депозитов и доходов от их размещения в банке, без каких-либо ограничений относительно наличия имущества.

Для назначения субсидии совокупный доход рассчитывается исходя из доходов, без учета налога с доходов физических лиц, а также размеров государственной социальной помощи, выплачиваемой структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения, кроме:

части помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единоразово;

части помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единоразово;

единовременного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня";

государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В совокупный доход не засчитываются:

уплаченные алименты;

доходы от размещения депозитов;

оплата труда членов избирательной комиссии, а также лиц, привлекаемых к работе в комиссии, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов;

помощь общественных и благотворительных организаций;

пособие на погребение;

единовременное пособие, предоставляемое в соответствии с законодательством или по решению органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;

стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации;

суммы, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда, причиненного работнику за повреждение его здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 млрд грн, что на 58%, или на 3,3 млрд грн, больше, чем в 2015 году.