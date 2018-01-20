Вступил в силу закон о запрете установки общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов

В Украине сегодня вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которым предусмотрен запрет на установку общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов.

Читайте такжеБыть или не быть: снова всплыл вопрос о росте цен на газ для населения

19 января закон был опубликован в издании «Голос Украины».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, а также должен повысить уровень защиты прав потребителей природного газа.

Верховная Рада 21 декабря 2017 приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Законом определено, что общедомовой счетчик газа может быть установлен только с согласия совладельцев многоквартирного дома.

Кроме этого, устанавливается запрет для операторов газораспределительных сетей на прекращение поставок газа в многоквартирный дом в случае непредоставления совладельцами такого дома согласия на установку общедомового счетчика газа.

Также предусматривается возможность самостоятельной установки индивидуальных счетчиков газа потребителями с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются в тарифе на распределение природного газа субъекту хозяйствования, который осуществляет распределение газа на соответствующей территории.

Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа для населения устанавливаются Кабинетом министров.

Предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками перенесено с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Действующий до этого Закон «О коммерческом учете природного газа» требовал от газоснабжающих компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, которые используют газ только для приготовления пищи, к 1 января 2018 года.

При этом в законе не было определено, какие именно счетчики газа должны быть установлены - индивидуальные или общедомовые, что приводило к ситуации, когда операторы газораспределительных сетей массово устанавливали общедомовые счетчики, а жители дома в итоге платили не за фактически потребленный квартирой газ.