За субсидиями на коммуналку обратилась половина украинских семей

В течение 2017 года восемь миллионов украинских семей, то есть половина от всех имеющихся домохозяйств в Украине, обратились за субсидиями. Им выплатили более 55 миллиардов гривень компенсации на коммунальные услуги и сжиженный газ.

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Государству еще надо компенсировать гражданам около 7 миллиардов гривень, говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

По данным аналитико-исследовательского центра "Институт города", в прошлом году задолженность украинцев за коммунальные услуги выросла до 30 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, украинцам по итогам 2017 года выплачено 1,2 млрд грн сэкономленных жилищных субсидий за газовое или электрическое отопление.