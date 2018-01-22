Госстат подсчитал, как за год изменились цены на жилье в Украине

Квартиры на вторичном рынке в 2017 году подорожали по сравнению с 2016 годом на 4,5%, а на первичном рынке - на 4,7%, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

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Как отмечается в сообщении, на вторичном рынке больше всего за 2017 год подорожали однокомнатные квартиры – на 9,7%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 3%, а трехкомнатные – на 2,2%.

Что касается стоимости квартир на первичном рынке, то в 2017 году они подорожали на 4,7% по сравнению с 2016 годом.

Больше всего за 2017 год подорожали двухкомнатные квартиры – на 6%. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 3,8%, а трехкомнатные – на 3,1%.

В сообщении Госстата отмечено, что все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, согласно данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», с начала 2017 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 0,6%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 5,6%.

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 3,2%.