Госстат отчитался, на сколько за год в Украине сократились субсидии на коммуналку

Жителям Украины в январе-декабре 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 3,98 миллиарда гривень, что на 43,3% меньше, чем за аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Читайте такжеВ Украине запустили первый этап монетизации субсидий

В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 2,8 миллиарда гривень, в сельской – 1,2 миллиарда гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-декабре были назначены 8,8 миллиона семьям (107,4% обратившихся за субсидией, с учетом тех, кто обратился в 2016 году). В городской местности субсидии назначены 6 миллионам семей, в сельской – 2,8 миллиона семей. По сравнению с январем-декабрем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 10,3%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре 2017 года по сравнению с декабрем прошлого года уменьшился на 27,2% – до 993,4 гривни.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, жителям Украины в январе-ноябре 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 3,68 миллиарда гривень.

В 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 миллиарда гривень, что на 58%, или на 3,3 миллиарда гривень, больше, чем в 2015 году.