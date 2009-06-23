АТКУ негативно оценивает намерение КМУ забрать у муниципалитетов право формировать тарифы на ЖКУ

Инициатива правительства передать право формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) от местных советов к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) или еще не созданной «другой структуре» – полумера, которая не решит и половины проблем тепло- и водоснабжения.

Такое мнение УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

«Подобный шаг может усугубить и без того плачевную ситуацию, которая сложилась в жилищно-коммунальной системе. Особенно это касается модернизации систем и кризиса платежей», – считает он.

По мнению главы АТКУ, рыночные цены, разработанные единой структурой в соответствии с изменением цен на энергоносители, могут только увеличить количество украинцев, не желающих оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Причем не только по причине отсутствия средств, но и из-за растущего несоответствия цены качеству услуг.

«Есть опасность, что вследствие подобного шага слабые предприятия теплокоммунэнерго развалятся окончательно. Пострадают миллионы людей, у которых в холодное время года внезапно пропадет тепло», – предостерегает В.ЯКОВЕНКО.

Вместе с тем, по мнению главы АТКУ, наряду с решением о передаче права формирования тарифов необходимо либерализовать индивидуальное автономное отопление.

«Сегодня независимость от централизованного отопления – единственный шанс обезопасить себя для украинцев, чьи квартиры окажутся под угрозой аварии. Это та альтернатива цены и качества, которой пытаются лишить украинцев профильные чиновники», – считает В.ЯКОВЕНКО.

Как сообщал УНИАН, идею уже в первом квартале 2010 года передать право формирования тарифов на услуги ЖКХ от местных советов к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО озвучила 19 июня т.г. во время совещания с губернаторами и мэрами.

«Мы сможем провести все законы, предусматривающие установление тарифов на тепло, газ, горячую воду, водоснабжение не местными советами, а цивилизованно – на базе расчетов НКРЭ или другой структурой, которая для этого будет создана. То, что у нас сегодня происходит с тарифами, абсолютно недопустимо», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Рано или поздно ТКЭ вынуждены будут переходить на рыночные цены», – уверена она.

Кроме того, премьер-министр поручила профильным министерствам и ведомствам подготовить нормативные документы, позволяющие устанавливать новые тарифы в соответствии с изменением цен на энергоносители.