Рынок недвижимости: новшества для покупателей и продавцов квартир в 2018 году

Государство взимает в государственную казну налоги и сборы с участников сделок купли-продажи недвижимости. Издание выяснило какие налоги и сборы обязательны для покупателей и продавцов и в каких случаях закон освобождает участников сделки от выполнения фискальных обязательств, сообщает Domik.ua.

Подача физлицами налоговой декларации об имущественном положении и доходах

В соответствии с пунктом 49.18 статьи 49 главы 2 раздела II Налогового кодекса Украины (НКУ), плательщик-физлицо в текущем году подает налоговую декларацию об имущественном положении и доходах за прошлый календарный год. Подать декларацию в ГФС необходимо до 1 мая текущего года.

Плательщик самостоятельно выбирает способ подачи декларации в ГФС:

- лично или через уполномоченное лицо;

- по почте с уведомлением о вручении;

- по электронной почте в электронной форме с выполнением соответствующих требований оформления документа и цифровой подписи.

Если декларация была подана после граничного срока 1 мая, то размер налоговой выплаты определяет орган ГФС.

Финансовые обязательства продавца перед государством

Согласно статье 172 НКУ, продажа физическим лицом недвижимого имущества - операция, приводящая к возникновению дохода и подлежащая налогообложению. Налогоплательщик выполняет свои фискальные обязательства самостоятельно в порядке уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Читайте такжеГосстат подсчитал, как за год изменились цены на жилье в Украине

В соответствии с подпунктом 179.7 статьи 179 НКУ, физлицо выплачивает указанную в декларации сумму до 1 августа текущего года.

Плательщик вычисляет размер НДФЛ от суммы продажи недвижимости. Физические лица резиденты Украины выплачивают НДФЛ в размере 5% от суммы продажи жилой недвижимости при таких условиях:

- отчужденная недвижимость была в собственности сроком до трех лет;

- лицо совершило за отчетный год более одной сделки отчуждения имущества.

За госрегистрацию договора отчуждения имущества предусмотрена уплата госпошлины в размере 1% от суммы сделки.

При таких же условиях владения физлицо-нерезидент Украины выплачивает НДФЛ в размере 18% дохода от сделки.

Продавец, физлицо-нерезидент Украины, при отчуждения недвижимого имущества выплачивает государственный военный сбор в размере 1,5% от суммы сделки и государственную пошлину в размере 1%.

Покупатель недвижимости обязан уплатить пенсионный сбор в размере 1% от стоимости сделки.

Когда не платят налог на продажу недвижимости

В соответствии с пунктом 1 статьи 172 НКУ, физлица освобождены от уплаты налога на доход от продажи недвижимости при таких условиях:

- отчужденное имущество принадлежало владельцу более трех лет;

- отчужденное имущество было получено владельцем в наследство;

- в отчетный период совершена одна сделка отчуждения имущества.

Финансовые обязательства покупателей недвижимости перед государством

Покупатели недвижимости физические лица резиденты и нерезиденты Украины платят сбор на пенсионное страхование в размере 1% от стоимости купленного имущества. От оплаты сбора на пенсионное страхование освобождены сделки дарения недвижимости и договоры пожизненного содержания (ухода).

Читайте такжеРынок достиг дна: в Киеве резко упали продажи квартир

Льготы при уплате госпошлины за куплю-продажу недвижимости

Согласно декрету Кабинета министров Украины "О государственной пошлине" от 1993 года в редакции 2017 года, от уплаты государственной пошлины при купле-продаже жилой недвижимости освобождены такие категории граждан Украины:

- лица, отнесенные к I-IV категориям пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

- инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов и партизан, пропавших без вести;

- инвалиды I-II категорий.

Если участники сделки — лица из указанных льготных категорий, они госпошлину не платят. Если один из участников сделки не имеет льгот, он обязан заплатить госпошлину.

Стоимость регистрации купленной недвижимости

Порядок регистрации права собственности на купленную недвижимость определен постановлением кабинета министров Украины № 1127 от 25 декабря 2015 года. Государственную регистрацию по заявлению получателя недвижимости проводит уполномоченный регистратор или нотариус.

Новый владелец недвижимости предъявляет государственному регистратору паспорт, оригинал идентификационного кода и заявление. Государственный регистратор формирует в электронной базе Госреестра вещных прав номер объекта собственности на перешедшую в новое владение недвижимость и вносит заявление в очередь на подтверждение. Заявление и номер утверждает Департамент государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины.

Читайте такжеВ Украине значительно выросли объемы строительства

Согласно статье 34 Закона № 51 "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" от 2004 года в редакции от 04.06.2017, административный сбор за государственную регистрацию составляет одну десятую часть размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан. В соответствии со статьей 7 закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год, ежемесячный прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо определен так:

- с 1 января 2018 года - 1700 гривень; административный сбор за государственную регистрацию - 170 гривень;

- с 1 июля 2018 года - 1777 гривень; административный сбор за государственную регистрацию - 177,7 гривни;

- с 1 декабря 2018 года — 1853 грн; административный сбор за государственную регистрацию - 185,3 грн.

Согласно статье 19 Закона № 52, государственная регистрация проводится в течение пяти рабочих дней. За регистрацию в этот срок действуют указанные выше тарифы.

В статье 34 этого Закона определены тарифы за государственную регистрацию в сроки менее пяти дней, которые может указать заявитель:

- за 2 рабочих дня - 1 ежемесячный прожиточный минимум трудоспособного лица;

- за 1 рабочий день - 2 ежемесячных прожиточных минимума трудоспособного лица;

- за 2 часа - 5 ежемесячных прожиточных минимумов трудоспособного лица.