Строительство в Украине за год выросло на 21%

Строительные предприятия Украины в 2017 году увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 16,1% – до 50,444 млрд грн, в том числе по строительству жилых зданий – на 11,7%, до 22,773 млрд грн, по строительству нежилых зданий – на 20,2%, до 27,670 млрд грн. Работы по строительству инженерных сооружений увеличились на 26,3% – до 50,630 млрд грн.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в 2017 году составили 73,2% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 17,1% и 9,7% соответственно.

Строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 30,1% – до 24,825 млрд грн, выполнив 24,6% от общего объема работ в стране.

В сообщении отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% – до 70,9 млрд грн, а в 2015 году – снизили на 14,9%, до 55,9 млрд грн.