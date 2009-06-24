Продажи жилья на вторичном рынке в США в мае выросли второй месяц подряд. Об этом во вторник сообщила Национальная ассоциация риэлтеров, NAR, передает k2kapital..

Между тем, цены на жилье снова резко упали. Ассоциация сообщила, что продажи на вторичном рынке жилья в мае выросли на 2,4% до 4,77 млн. домов в сезонно скорректированном годовом выражении.

Экономисты ожидали, что продажи жилья на вторичном рынке США в мае составят 4,80 млн. домов.

При этом 33% майских продаж приходятся на продажи домов, которые владельцы потеряли в связи с невыплатой кредитов.

Срединная цена дома на вторичном рынке жилья в мае составила $173 тыс. Это на 16,8% ниже показателя мая 2008 года.