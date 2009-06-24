Вторичное жилье Киева подорожало

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 15 по 24 июня т.г. выросла на 0,4% – до 1948 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

Как указывается в сообщении, за прошедшую неделю объём предложения квартир немного увеличился.

Как полагают эксперты, в краткосрочной перспективе цены на «вторичку» в столице существенно не изменятся. Поскольку деловая активность в летний период традиционно снижается, коррекция стоимости для продавцов не особо актуальна.

За неделю индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева вырос на 0,32% и составляет 0,4%. «Такое значение индекса даёт основания прогнозировать рост, однако не является обязательным. Не исключено, что индекс стоимости будет демонстрировать хаотичную динамику», – считают аналитики компании.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за май 2009 года снизился на 0,6%. В настоящее время он находится в положительной области и составляет 0,2%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 413 тысяч объявлений о продаже квартир.