Жилищные госпрограммы: сколько украинских семей смогут купить жилье на льготных условиях

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству и государственный «Укргазбанк» будут сотрудничать в сфере государственной программы по приобретению жилья для украинских семей.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий меморандум подписали председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный и председатель «Укргазбанка» Кирилл Шевченко.

«С 2010 года мы реализовываем программу доступного жилья. В прошлом году мы упростили условия участия в программе. На этот год мы имеем 100 млн грн в госбюджете на эту программу, но я уверен, что местные органы власти присоединятся и выделят средства из местных бюджетов. Реализация программы показала, что не все граждане способны внести свою часть денег по условиям программы – 30% или 50% от стоимости строительства. Мы начали задумываться над объединением усилий с финучреждениями. Мы наработали с «Укргазбанком» механизмы для того, чтобы гражданин имел возможность решить свой жилищный вопрос», - сказал Комнатный.

Также он отметил, что программой доступного жилья могут воспользоваться переселенцы, но главным условием участия является отсутствие жилья на неподконтрольной территории Украины.

По словам Комнатного, решение сотрудничать с «Укргазбанком» вызвано тем, что это госбанк, который активно работает с первичным рынком недвижимости.

«Например, приходит к нам семья, выбирает квартиру стоимостью 450 тыс. грн. Согласно программе государство даст 150 тыс. безвозвратной поддержки. Остается заплатить 300 тыс., а у семьи есть только 100 тыс. Тогда они начинают искать, где взять кредит. Мы начинаем искать банки, но большинство банков не работают с первичным рынком жилья. Мы решили сотрудничать с «Укргазбанком», так как это госбанк и активно работает с первичным рынком», - сказал он.

В свою очередь председатель «Укргазбанка» Кирилл Шевченко отметил, что в этом году воспользоваться программой смогут 200-300 украинских семей.

«Сотрудничество, которое мы начинаем, даст возможность в этом году воспользоваться этой программой двум-трем сотням украинских семей. Поэтому «Укргазбанк» готов выделять кредитные средства», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2017 году с гражданами было заключено 568 договоров на приобретение жилья, что на 63% больше, чем в 2016 году.