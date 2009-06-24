ВР не поддержала проект Жилищного кодекса

Верховная Рада Украины не поддержала проект Жилищного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку соответствующего законопроекта проголосовали лишь 193 народных депутата (при необходимых 226 голосах – УНИАН) из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

В ВР были зарегистрированы два проекта Жилищного кодекса, один из которых внесен народным депутатом Украины Александром ПОПОВЫМ (фракция ПР), а второй внесен правительством. Народные депутаты Украины поддержали предложение об отправке двух законопроектов на повторное первое чтение.

За данное решение проголосовали 309 из 404 народных депутатов, зарегистрированных в зале.