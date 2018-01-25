Программой "теплых" кредитов за четыре года воспользовались более 400 тысяч украинских семей

Более 400 тыс. украинских семей уже воспользовались государственной программой «теплых» кредитов на проведение энергомодернизации жилья с начала запуска программы в 2014 году, сообщил в ходе пресс-конференции глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

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«Уже более 400 тысяч семей утеплились и частично вернули свои средства за счет госпрограммы «теплых» кредитов, за счет местных программ… и за счет своей собственной экономии», - сказал Савчук.

Он добавил, что жители Украины инвестировали в утепление собственного жилья за время действия программы около 6 млрд грн. Правительство, в свою очередь, возместило населению и ОСМД около 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, на реализацию программы «теплых» кредитов на 2017 год Кабинет министров заложил 400 млн грн. Во второй половине года на данную программу было дополнительно направлено еще 300 млн грн.

В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 2 млрд грн на программы по энергоэффективности: 400 млн грн на программу «теплых» кредитов, 1,6 млрд на Фонд энергоэффективности.

По оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы «теплых» кредитов составляет 1,9 млрд грн.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, получающим субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.