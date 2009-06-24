ССНУ: осенью возможно падение стоимости жилья

Осенью текущего года возможно снижение стоимости жилья на 1-2% в месяц, а стабилизация рынка может наступить осенью 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ в ходе конференции на тему «Риелторский бизнес: перспективы развития в новых экономических условиях», организованной корпорацией «Первая риелторская группа».

По его словам, о стабилизации рынка можно говорить в том случае, если цены на недвижимость не будут колебаться в течение 6-8 месяцев.

Нынешнюю ситуацию на рынке жилья эксперт охарактеризовал как попытку нащупать дно, когда на игроков рынка больше влияет психологический фактор. «Люди думают, что дно уже наступило и нужно покупать, реагируют на какие-то заявления», – добавил президент ССНУ.

По его оценкам, осенью этого года, вероятнее всего, будет еще одна волна незначительного снижения цен на жилье. А.РУБАНОВ считает, что стоимость жилья может снижаться на 1-2% в месяц в зависимости от сегмента рынка.

По прогнозам эксперта, весной и летом 2010 года начнется процесс стабилизации стоимости жилья, а «с осени 2010 года мы ожидаем, что рынок сформируется и зафиксируется».

По мнению А.РУБАНОВА, с момента стабилизации рынка какие-то существенные ценовые колебания вряд ли возможны.