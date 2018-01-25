Минобороны намерено построить для украинских военных 184 общежития

Министерство обороны Украины намерено построить 184 общежития в 21 области Украины для обеспечения жильём военнослужащих по контракту за 2,6 миллиарда гривень. Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Вооружённых сил Украины полковник Сергей Чергинец на пресс-конференции.

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"На реализацию проекта по обеспечению жильём военнослужащих будет направлено 2,6 миллиарда гривень. Финансирование будет осуществляться таким образом: 1 миллиард гривень - это средства, которые поступили на счёт Минобороны от реализации конфискованного имущества, а 1,6 млрд грн - это средства общего фонда Минобороны, предусмотренного на развитие инфраструктуры. Строительство будет проходить на территории военных городков 21 области Украины. Планируется построить 184 здания общей вместимостью 23 тысяч койко-мест", - сказал он.

По словам Чергинца, закупка работ будет производиться через электронную систему Prozorro.

Также он отметил, что стоимость строительства одного здания ожидается на уровне 12,5 миллиона гривень.

"Площадь двухэтажного здания составит 1055 квадратных метров и рассчитана на 125 мест. На каждом этаже будет размещено 6 жилых блок-секций, которые состоят из 2 комнат, рассчитанных на 10 койко-мест с туалетом и ванной комнатой. То есть в каждой комнате по 5 человек", - сказал он.

Чергинец отметил, что ожидаемый срок строительства - 7 месяцев, а тендер объявят в феврале.

"К середине февраля будут результаты проверки проектно-сметной документации и будут начинаться торги", - сказал он.