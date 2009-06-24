Кабмин установил гарантии на восстановление объектов

Кабинет министров Украины установил государственные гарантии для предприятий на восстановление объектов, которые пострадали в результате прошлогоднего наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге по результатам заседания Кабмина.

По ее словам, правительство приняло постановление, предоставляющее государственные гарантии предприятиям, которые готовы на сумму 552 млн. грн. провести строительные работы во Львовской области, направленные на преодоление последствий наводнения.

Премьер сообщила, что также эти средства будут направлены на строительство новых водозащитных сооружений, строительство берегоукреплений. Премьер отметила, что Львовская облгосадминистрация уже привлекла ряд компаний для выполнения этих задач, и работу уже можно начинать.