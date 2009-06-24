ССНУ: агентств недвижимости стало меньше в 12 раз

В Украине за период кризиса количество работающих агентств недвижимости снизилось в 12 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ в ходе конференции на тему «Риелторский бизнес: перспективы развития в новых экономических условиях», организованной корпорацией «Первая риелторская группа».

По его словам, если в 2008 году в Украине насчитывалось около 6 тыс. агентств недвижимости, то на сегодня их осталось около 500. При этом в Киеве количество работающих агентств недвижимости сократилось в 20 раз – с 1,2-1,3 тыс. до 60-70 агентств.

А.РУБАНОВ считает, что в сокращении количества риелторских компаний есть и позитивный момент, поскольку случайные люди ушли в другие профессии, а на рынке остались работать профессионалы. «Продержаться на этом рынке будет возможно исключительно за счет повышения уровня профессионализма риелтора», – добавил он.

Вместе с тем А.РУБАНОВ сообщил, что агентства недвижимости не повышают размер комиссионных при заключении сделок, который на сегодня составляет около 5% от стоимости недвижимости. При индивидуальных договоренностях размер комиссионных может снижаться до 4-2,5% от суммы сделки.

По мнению президента ССНУ, повысить доверие к риелторам поможет принятие единых профессиональных стандартов риелтора и этических норм риелторской деятельности.

Он пояснил, что стандарты – это внутренний документ, который должен быть открытым для потребителя, чтобы он понимал: риелтор, подписавшийся под этим сводом правил, предоставит ему квалифицированные услуги. А в случае неполучения такой услуги потребитель сможет предъявить претензии, и они будут удовлетворены вне судебного разбирательства.

В то же время государственное регулирование риелторского бизнеса, по мнению эксперта, это попытка «поиграться в чиновников», поскольку лучше профессиональной среды никто не сможет регулировать и контролировать риелторскую деятельность.