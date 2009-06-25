«Мостобуд» выходит на африканский рынок (Фото)

Украинская компания «Мостобуд» строит масштабные инфраструктурные объекты в Ливии и участвует в тендере по строительству дорог в Тунисе. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета компании Владимир ПРОДИВУС .

«Такой проект очень выгоден для нас, - отмечает В.ПРОДИВУС. – Несмотря на мировой экономический кризис, сегодня руководство стран северной Африки активно решает амбициозные задачи. В частности, в Ливии реализуется 10-летняя программа строительства дорог и других объектов. Аналогичная программа работает и в Тунисе. Оба государства намерены догнать по инфраструктурным показателям развитые западноевропейские государства».

Стратегическим партнером «Мостобуда» в регионе стала молодая, развивающаяся тунисская строительная компания E.T.H. SA. «По своим возможностям мы как бы дополняем друга, - отмечает глава наблюдательного совета «Мостобуда». - С ливийской стороной уже подписаны несколько контрактов на общую сумму 420 миллионов долларов. Работы будем выполнять совместно с E.T.H. Также в сотрудничестве с этой компанией в июле намерены выиграть тендеры в Тунисе. Несмотря на жесткую конкуренцию – в конкурсах участвуют порядка 20 крупнейших международных строительных организаций – у «Мостобуда» реальные шансы получить, как минимум, два участка дороги Сфакс–Габес. Предварительная стоимость работ – более 90 миллионов евро».

«Сегодняшний «Мостобуд» - это не только строительство мостов и других сооружений инфраструктуры. Компания успешно выполняет весь комплекс дорожно-строительных работ, возводит жилые комплексы, строит, реконструирует порты, причалы. Все это очень актуально как для Ливии, так и для Туниса. В строительный рынок североафриканских стран мы вошли в числе первых, и, надеемся, надолго», - поделился планами В.ПРОДИВУС.

Главы компаний «Мостобуд» и E.T.H. SA Владимир ПРОДИВУС и Тахар БЕН ХАССИН

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, не скажется ли это на сроках введения важнейших отечественных мостовых объектов, В.ПРОДИВУС отметил: «Возможности «Мостобуда» позволяют одновременно успешно строить и у нас в стране, и за рубежом. При этом еще остаются значительные резервы для наращивания объемов работ. Проблемы отечественных мостов не в строителях, а в резком сокращении финансирования этих объектов. Если в сложившихся условиях не искать новые рынки – значит, растерять опытных специалистов, которых мы готовили годами и десятилетиями, остановиться в развитии и загубить компанию. Люди хотя работать, зарабатывать на жизнь, и мы обязаны дать им такую возможность. В Африку «Мостобуд» идет со своим инженерно-техническим персоналом и высококлассными специалистами. Также берем с собой технику. А с помощью входящего в структуру «Мостобуда» учебного центра намерены обучать строительным специальностям местное население. Власти Ливии и Туниса очень ответственно подходят к реализации инфраструктурных проектов. Нам обещано регулярное финансирование, в том числе, договорено об авансировании до 15 процентов средств на закупку стройматериалов и современной техники. По прогнозам экспертов, даже в кризисный год «Мостобуду» удастся, как минимум, сохранить объемы работ, а по нашим прогнозам – эти показатели, скорее всего, вырастут».

Справка УНИАН.Акционерное общество «Мостобуд» - строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций Украины и стран СНГ. История компании – это 65 лет работы без рекламаций на внутреннем и зарубежном рынках. За это период мостостроителями возведено большинство мостов в Украине, в том числе, все киевские – мост Метро, имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский, Южный, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны. Хорошо известна марка мостобудовцев в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии, Прибалтике.

С приходом новых инвесторов «Мостобуд» в 10 раз увеличил объемы работ в сравнении с 2002 годом. Новые акционеры «Мостобуда» в 3 раза увеличили инвестиции в инновационные технологии и обновление технопарка компании.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком строительства внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.