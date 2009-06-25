Ипотека в РФ немного подешевела

Среднерыночная ставка по ипотечным кредитам в рублях в июне снизилась на 0,23%, по сравнению с маем, в то время как аналогичный показатель для долларовой ипотеки вырос на 0,21%, свидетельствуют аналитические материалы брокерской компании "Кредитмарт", сообщает РИА Новости..

"Среднерыночная ставка по ипотечным продуктам в июне 2009 года снизилась на 0,23% и составила 19,69% (в мае 19,92%). По сравнению с маем 2009 года среднерыночные ставки в долларах в июне увеличились на 0,21%, а в абсолютном значении средняя ставка составила 15,65% (в мае 15,44%)", - указывается в отчете.

Как отмечают аналитики, рублевая ипотека с января подорожала в целом на 1,47%, а долларовая - на 1,16%.

"В июне 2009 года общее количество банков, предлагающих ипотечные кредиты на покупку жилья на вторичном рынке жилья, как в апреле и мае текущего года, по-прежнему, составляет 17 банков (март - 18 банков). Количество банков, предлагающих целевые кредиты под залог имеющегося объекта недвижимости и кредиты на покупку дома с землей на вторичном рынке жилья, составляет 10 банков", - уточняется в исследовании.

По данным "Кредитмарта", максимальный срок кредита по программам кредитования на приобретение квартиры на вторичном рынке составляет 50 лет, по целевому кредиту под залог имеющегося объекта недвижимости - 30 лет, по кредиту на покупку дома с земельным участком - 30 лет.

"Кредитмарт Индекс. Ипотека" рассчитывается аналитиками компании на основе анализа предложений 25 банков, являющихся крупнейшими игроками на рынке ипотечного кредитования России.