ВР определила процедуру отчуждения земельных участков

Верховная Рада Украины приняла Закон “Об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных потребностей и по мотивам общественной необходимости”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 358 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон определяет правовые, организационные и финансовые принципы регулирования общественных отношений, возникающих в процессе отчуждения земельных участков, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц, для общественных потребностей и по мотивам общественной необходимости.

Законом предусмотрено, что принудительное отчуждение земельных участков и недвижимого имущества, размещенного на них, с последующим полным возмещением их стоимости допускается лишь в условиях военного или чрезвычайного положения.

Предусмотрено, что принудительное отчуждение земельного участка по мотивам общественной необходимости допускается в случае, если:

строительство объектов предусматривается осуществить с применением оптимального варианта с учетом экономических, технологических, социальных, экологических и других факторов;

положительный общественный эффект от принудительного отчуждения земельного участка значительно превышает негативные последствия для владельца данного участка. Принудительное отчуждение земельных участков по мотивам общественной необходимости осуществляется по решению суда.

Стоимость земельного участка, который отчуждается или передается в собственность вместо отчужденного, определяется по договору на основании его экспертной денежной оценки.

По решению Кабинета министров Украины, для выкупа за счет средств государственного бюджета или соответствующего органа местного самоуправления за счет местного бюджета выкупная цена может быть большей, чем стоимость отчуждаемого земельного участка, определенная по результатам экспертной денежной оценки, но не более чем на 100%.

Владелец земельного участка на протяжении одного месяца со дня поступления информации (письменного сообщения) в письменном виде извещает соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления о даче согласия или об отказе от проведения переговоров относительно условий выкупа земельного участка.

Земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную собственность по мотивам общественной необходимости исключительно для строительства линейных объектов и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры (дорог, мостов, эстакад, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, аэропортов, нефтяных и газовых терминалов, электростанций и объектов, необходимых для эксплуатации) общегосударственного или регионального значения.