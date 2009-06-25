Ющенко подписал закон о правах членов кооперативов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменения в Закон Украины „О кооперации” относительно обретения членами кооператива права собственности”.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено, что член жилищно-строительного, дачно-строительного, гаражно-строительного, жилищного, дачного, гаражного или другого соответствующего кооператива имеет право владения и пользования, а при согласии кооператива – и распоряжения квартирой, дачей, гаражом, другим зданием, сооружением или помещением кооператива, если он не выкупил это имущество.

Предусмотрено также, что в случае выкупа квартиры, дачи, гаража, другого здания, сооружения или помещения член жилищно-строительного, дачно-строительного, гаражно-строительного, жилищного, дачного, гаражного кооператива или другого соответствующего кооператива становится владельцем этого имущества.

Эти положения не применяются к объектам права собственности кооперативов, деятельность которых регулируется специальными законами.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.