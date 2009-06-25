«XXI Век» продал свои проекты в Харькове

Компания «XXI Век» приняла решения прекратить свою деятельность в Харькове и продала свои доли в пяти проектах.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, оплата будет произведена несколькими траншами и обеспечена залогом корпоративных прав и ипотекой недвижимого имущества в Харькове. В частности, компания продала 99,99% своей доли в действующем офисном центре «Econom+» компании Melon Real Estate LLC за 3,2 млн. долл. Проданная доля выступает залогом по платежу. Оплата будет произведена двумя равными частями до 21 июня 2010 года и до 20 декабря 2010 года.

Также «XXI Век» продала компании Rodnex Investments Limited свою долю в компании Starmac Limited. В частности, Rodnex Investments Limited были проданы доли в проектах, находящихся на стадии развития: 48,8% в проекте многофункционального комплекса на площади Свободы, 65% – в проекте ТРЦ «Квадрат», 65% – в проекте логистического комплекса и 58,5% – в проекте жилого комплекса «Золотые пески» за 1,8 млн. долл. Оплата будет произведена двумя траншами: 1,3 млн. долл. должны быть уплачены до 21 декабря 2009 года и 0,5 млн. долл. – до 20 июня 2011 года. Платежи обеспечены ипотекой промышленных помещений в Харькове, сдаваемых в аренду.

«Текущая стратегия компании предусматривает сохранение денежных средств, минимизацию расходов и концентрацию на ключевых проектах. Прекращение нашей деятельности по харьковским проектам позволит снизить операционные расходы, отменить расходы на оплату аренды участков и содержание регионального офиса в Харькове», – отметил генеральный директор компании «XXI Век» Георгий ЦАГАРЕИШВИЛИ.

Компания планирует использовать полученные средства на оплату аренды своих земельных участков, поддержание операционной ликвидности и частичную оплату своих финансовых обязательств.

Как сообщал УНИАН, ранее компания «XXI Век» осуществила продажу своей доли в четырех проектах: жилом комплексе «Эмеральд» в Севастополе, загородном жилом комплексе «Лесники» под Киевом, многофункциональном комплексе в Борисполе и ТРЦ «Квадрат» в Донецке.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – ведущий украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.).

Компания Melon Real Estate создана в 2008 году в рамках реструктуризации бизнеса «Инвестиционной группы Melon» для инвестиций, развития и управления проектами группы в сфере недвижимости. Направление Real Estate в составе инвестгрупы Melon также включает консалтинговую компанию First Capital, проектные институты Харькова – ООО «Институт «Харьковпроект», АО «УкркоммунНИИпроект», ОАО «Гипрозаводтранс».

Сегодня компании Melon Real Estate объединяет около 1 млн. кв. м жилых, торгово-развлекательных, гостиничных, офисных и логистических площадей.

ООО «Инвестиционная группа Melon» создана в 2008 году и объединяет более 20 компаний. Компании группы работают в сфере инвестирования на рынке активов (сделки M&A), девелопмента объектов недвижимости, управления активами и медиа-бизнеса. Председателем совета директоров ООО «Инвестиционная группа Melon» является Алексей ЯРОСЛАВCКИЙ, генеральным директором – Сергей ПИРОЖНИКОВ.