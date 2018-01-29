В "Киевэнерго" Ахметова подсчитали долги столицы за тепло

Наиболее критическая ситуация с расчетами в Шевченковском и Деснянском районах Киева.

Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед энергогенерирующей компанией "Киевэнерго" по состоянию на 1 января 2018 года составила 4,7 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

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Согласно сообщению, наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеет население и жилищно-эксплуатационные организации столицы – 2,6 миллиарда гривень и 795 миллионов гривень соответственно.

Отмечается, что задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,9 миллиарда гривень, долг за горячую воду – 0,75 миллиарда гривень. Задолженность государства по льготам и субсидиям составляет 946,4 миллиона гривень. Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 17,6 миллиона гривень.

"Наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (502,7 миллиона гривень) и Деснянском (389,8 миллиона гривень) районах", - говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду у жителей Святошинского района - 3,1 тысячи гривень.

Отмечается, что компания применяет все предусмотренные действующим законодательством методы урегулирования задолженности за потребленные клиентами услуги.

"В частности, с должниками ведется претензионно-исковая работа. Если клиент не реагирует на предупреждения о задолженности в течение 3-х месяцев, его дело передается в суд. После получения решения суда компания обращается в исполнительную службу с заявлением о его принудительном исполнении. Должник также вносится в Единый реестр должников, что затрудняет в дальнейшем оформление сделки о продаже имущества клиентом-должником. Также исполнительной службой могут применяться другие ограничения относительно должников – например, запрет выезда за границу и т.п.", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в течение 2017 года компания подала в суд 3,2 тысячи исков о взыскании задолженности с клиентов на общую сумму более 204,5 миллиона гривень (с физических лиц – 70,8 миллиона гривень, юридических – 133,7 миллиона гривень) без учета инфляции и 3% годовой пени.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году компания "Киевэнерго" получила 2,58 миллиона гривень чистой прибыли против 1,695 миллиарда гривень чистого убытка в 2015 году.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.