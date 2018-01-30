Житомиряне могут требовать перерасчета за незаконно начисленные платежки по газу – горсовет

Ранее «Житомиргаз» незаконно установил придомовые счетчики в 118 домах города.

Житомиряне могут требовать от компании «Житомиргаз» перерасчета за незаконно начисленные платежи за газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

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«Житомиряне, на домах которых «ПАО «Житомиргаз» установил придомовые счетчики учета газа, имеют право требовать перерасчета за недостающие кубометры газа, которые им начисляло предприятие согласно показателям придомовых счетчиков. Это стало возможным после признания Апелляционным судом Житомирской области незаконным установки придомовых счетчиков учета газа ПАО «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт», - сообщил сегодня на пресс-конференции Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Так, на брифинге прозвучало, что, согласно решению суда, «Житомиргаз» незаконно начислял плату за газ. Житомиряне, у которых незаконно были установлены придомовые счетчики, имеют право написать заявление в «Житомиргаз» для проведения перерасчета. Это решение суда уже вступило в силу.

«Благодаря совместной работе городской власти и житомирян мы восстановили справедливость. Объединившись, мы победили выиграв суд у ПАО «Житомиргаз», который незаконно установил придомовые счетчики газа, что привело к росту платежек в разы. Спасибо всем житомирянам, которые откликнулись на мое обращение и принесли в Житомирский городской совет платежки с накрученными кубометрами потребленного газа. Сотни платежек стали убедительной доказательной базой в суде», - сказал Сухомлин.

В то же время городской председатель сообщил, что он не уверен, что «Житомиргаз» будет выполнять решение суда.

«Мы впервые за много лет смогли отстоять свои права в газовой сфере. Если ПАО «Житомиргаз» продолжит судиться за незаконное взимание денег с житомирян, мы и в дальнейшем будем вместе отстаивать наши права в Верховном Суде», - отметил Сухомлин.

Как сообщал УНИАН, по информации Житомирского городского совета, ранее «Житомиргаз» незаконно установил придомовые счетчики в 118 домах города.