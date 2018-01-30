Вернули тысячи земельных участков: Антирейдерская комиссия отчиталась о результатах работы за год

Антирейдерская комиссия в 2017 году вернула законным владельцам 6,2 тыс. земельных участков, 130 тыс. м. кв. недвижимого имущества и удовлетворила 600 жалоб.

Комиссия Министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (Антирейдерская комиссия) в 2017 году вернула законным владельцам 6,2 тыс. земельных участков, общей площадью более 8,5 тыс. га, сообщила заместители министра юстиции Елена Сукманова на пресс-конференции.

Читайте такжеПолный отжим: число рейдерских захватов агропредприятий в Украине за последний год увеличилось вдвое - СМИ

Замминистра сообщила, что Антирейдерская комиссия в 2017 году также вернула законным владельцам 130 тыс. м. кв. недвижимого имущества и удовлетворила 600 жалоб.

«Уже в ноябре, не ожидая принятия какого-либо специального закона, мы обеспечили автоматический обмен между нашим реестром вещных прав и системой Государственного земельного кадастра, который сделал невозможным двойную регистрацию земельных участков», - отметила Сукманова.

Она добавила, что Комиссия выполнила большинство рекомендаций бизнес-омбудсмена по борьбе с рейдерством. В частности, начала обнародовать перечень регистраторов и нотариусов, которые были временно или на постоянной основе отстранены от работы с реестром.

Как сообщал УНИАН, для противодействия рейдерским атакам Кабинет министров 9 августа принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста.

По мнению ряда экспертов, для решения проблемы рейдерства в Украине необходимо ужесточить ответственность госрегистраторов за незаконные действия, а также предусмотреть механизмы для избежания двойной регистрации.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Национального совета реформ в ноябре 2017 года поддержал эту идею, выступив за ликвидацию двойных земельных реестров и создание на их базе единого реестра, который будет содержать всю необходимую информацию о земельных участках.

7 декабря прошлого года Министерство юстиции Украины совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия и народными депутатами разработали законопроект о защите имущественных прав в сфере земельных отношений, принятие которого будет способствовать борьбе с аграрным рейдерством в Украине.